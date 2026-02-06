Wall Street: Άνοδος των δεικτών με ανάκαμψη της τεχνολογίας και του bitcoin

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στο σημερινό (6.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας ανέκαμψαν μετά από αρκετές ημέρες έντονων πωλήσεων στον τομέα και το bitcoin ανέκαμψε μετά από μια πτώση που οδήγησε το δημοφιλές κρυπτονόμισμα σε πτώση άνω του 50% σε κάποιο σημείο.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones σημείωσε άνοδο 2,47%, ξεπερνώντας το επίπεδο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία και καθιστώντας τον δείκτη θετικό για την εβδομάδα. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,90%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,18%, σύμφωνα με το Cnbc.

Με αυτές τις κινήσεις, ο S&P 500 επέστρεψε στο πράσινο για το 2026. Ακόμα και με την άνοδο της Παρασκευής, ο S&P 500 εξακολουθούσε να κινείται προς μια πτώση 0,1% για την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει σχεδόν 2% σε εβδομαδιαία βάση.

Εν τω μεταξύ, ο Dow Jones, που αποτελείται από 30 μετοχές, καταγράφει άνοδο 2,5% την εβδομάδα μέχρι σήμερα, επωφελούμενος από κάποια εναλλαγή σε ορισμένες οικονομικά κυκλικές μετοχές, ακόμη και καθώς η συνολική αγορά δέχτηκε πιέσεις από τις πωλήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.