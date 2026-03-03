Wall Street: Απώλειες 400 μονάδων για τον Dow Jones λόγω του πολέμου στο Ιράν

Έντονες διακυμάνσεις κατέγραψαν την Τρίτη (3.3.2026) οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές. Ωστόσο, δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να καθησυχάζουν εν μέρει τους επενδυτές, περιορίζοντας τις μεγαλύτερες απώλειες.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones της Wall Street έχασε 403,51 μονάδες (0,83%) και έκλεισε στις 48.501,27 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,94% κλείνοντας στις 6.816,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,02% και διαμορφώθηκε στις 22.516,69 μονάδες.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 2,5%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow κατέγραφαν απώλειες περίπου 2,7% και 2,6% αντίστοιχα.

Ο Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί. «Ό,τι κι αν συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τον κόσμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «Η οικονομική και στρατιωτική ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η μεγαλύτερη στη Γη – έρχονται κι άλλες ενέργειες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο Brent έκλεισε με άνοδο 4,71%, αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας, μετά το άλμα 6% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα (2.3.2026). Αντίστοιχα, το WTI περιόρισε τα αρχικά του κέρδη και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 4,68%, έχοντας επίσης ενισχυθεί κατά 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Νωρίτερα, και οι δύο δείκτες είχαν φτάσει να καταγράφουν άνοδο άνω του 9%.