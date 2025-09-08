Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Nasdaq, άνοδος για τον S&P 500 πριν τα νέα στοιχεία πληθωρισμού

Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο έκλεισε ο δείκτης Nasdaq Composite της Wall Street τη Δευτέρα (8.9.2025), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια εβδομάδα γεμάτη νέα οικονομικά δεδομένα, με επίκεντρο δύο πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Nasdaq της Wall Street, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 0,45% στα 21.798,70, ένα ιστορικό υψηλό, αφού έφτασε σε νέο υψηλό όλων των εποχών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο S&P 500, εν τω μεταξύ, έκλεισε με άνοδο 0,21% στα 6.495,15, ενώ ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 114,09 μονάδες, ή 0,25%, κλείνοντας στα 45.514,95.

Η άνοδος οδηγήθηκε από την αύξηση των μετοχών της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Broadcom, η οποία σημείωσε άνοδο 3%, και της Nvidia, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η άνοδος της κατά σχεδόν 1% αντιστάθμισε μέρος των απότομων απωλειών της τον προηγούμενο μήνα. Η Amazon και η Microsoft σημείωσαν επίσης άνοδο.

«Συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη δυναμική για τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, και [αυτό] δεν συγκεντρώνεται μόνο στις … [Magnificent Seven]», δήλωσε ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός της Baird Private Wealth Management, στο CNBC, σημειώνοντας ότι «οι μετοχές τεχνολογίας έχουν κατά μέσο όρο πολύ καλή απόδοση».

«Υπάρχει μια ευρεία δυναμική», συνέχισε.

Οι επενδυτές αναμένουν δύο κρίσιμες εκθέσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας, μετά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού για τον Αύγουστο αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη το πρωί, ενώ η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Τα στοιχεία αυτά ακολουθούν την υποτονική έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, η οποία ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει τα επιτόκια αναφοράς στην συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική που θα πραγματοποιήσει αργότερα αυτό το μήνα. Τα στοιχεία για την απασχόληση αύξησαν επίσης τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά μισό σημείο, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών του εργαλείου CME FedWatch.