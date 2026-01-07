Wall Street: Ισχυρές πιέσεις στον Dow – Yποχώρηση του S&P 500 από τα ιστορικά υψηλά

Υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά τους την Τετάρτη (7.1.26) ο S&P 500 και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο κλείσιμο της Wall Street, καθώς τμήματα της αγοράς που είχαν ξεκινήσει δυναμικά το έτος άρχισαν να χάνουν την ορμή τους.

Στο κλείσιμο της Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,94%, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 0,34%, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε αντίθετα, σημειώνοντας άνοδο 0,16%.

Οι χρηματοοικονομικοί κλάδοι και η ενέργεια – δύο από τους τομείς που είχαν ισχυρή εκκίνηση το 2026 – κατέγραψαν απώλειες, με αμφότερους να υποχωρούν πάνω από 1%. Μεταξύ των τραπεζικών μετοχών που έχασαν μέρος των κερδών τους ήταν οι JPMorgan, Bank of America και Wells Fargo. Στον ενεργειακό κλάδο, οι Exxon Mobil, Chevron και ConocoPhillips κινήθηκαν επίσης πτωτικά, σύμφωνα με το CNBC.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των διυλιστηρίων πετρελαίου Valero Energy και Marathon Petroleum βρέθηκαν μεταξύ των κερδισμένων της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 3% και άνω του 1% αντίστοιχα. Η ενίσχυση ήρθε μετά από πληροφορίες του CNBC ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα συνεχιστούν επ’ αόριστον, με παράλληλη χαλάρωση των κυρώσεων.

Πέρα από τις απώλειες στον ενεργειακό κλάδο, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν αμέσως μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας τις ανησυχίες για αύξηση της προσφοράς.