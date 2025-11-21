Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη μετά τα «σήματα» της Fed για νέα μείωση επιτοκίων

Mε ισχυρή άνοδο έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή (21.11.25), καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μία μείωση επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

Στο κλείσιμο της Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,08%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,96% και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,88%, δείχνοντας μια συνολικά θετική τάση για τις βασικές αγορές.

Η ανάκαμψη τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μετοχή της Nvidia, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 1% μετά από δημοσίευμα του Bloomberg News ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την πώληση των τσιπ H200 στην Κίνα.

Στην ομιλία του από το Σαντιάγο της Χιλής, ο Γουίλιαμς ανέφερε ότι η νομισματική πολιτική παραμένει «μετρίως περιοριστική», αν και πλέον «κάπως λιγότερο» μετά τις πρόσφατες κινήσεις της Fed. Τόνισε, μάλιστα, πως υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή ώστε το επιτόκιο να προσεγγίσει το ουδέτερο επίπεδο, επιτυγχάνοντας ισορροπία στους διπλούς στόχους της Τράπεζας.

Οι δηλώσεις ενός τόσο υψηλόβαθμου στελέχους της Fed ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε ακόμη μία μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου η οποία θα είναι η τρίτη μέσα στο 2025. Οι αγορές αντέδρασαν αμέσως, αυξάνοντας τα στοιχήματα υπέρ μιας νέας μείωσης.