Wall Street: Κέρδη για τις αμερικανικές μετοχές, ανοδικά έκλεισε η εβδομάδα

Οι μετοχές της Wall Street σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή (08.08.2025), με αποτέλεσμα οι τρεις κύριοι δείκτες να κλείσουν την εβδομάδα με κέρδη.

Ο Dow Jones κέρδισε 0,47%. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,78%, υποστηριζόμενος από την άνοδο των μετοχών εταιρειών όπως η Gilead Sciences, η Monster Beverage και η Live Nation μετά τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματά τους. Ο Nasdaq σημείωσε επίσης άνοδο 0,98%.

Οι τιμές του χρυσού, που ήδη ανέβαιναν αυτή την εβδομάδα λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Παρασκευή, μετά από δημοσίευμα της Financial Times για πιθανή επιβολή φόρου στις εισαγωγές ράβδων χρυσού. Αυτό οδήγησε επίσης σε άνοδο των μετοχών των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, με το Vaneck Gold Miners ETF να σημειώνει άνοδο 1% και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά το κλείσιμο του Dow, μαζί με τον S&P 500, στο κόκκινο την Πέμπτη, ενώ ο Nasdaq υπεραπέδωσε, κλείνοντας σε ρεκόρ. Ο δείκτης blue-chip σημείωσε απότομες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με άνοδο 305 μονάδων στο υψηλό του και πτώση σχεδόν 394 μονάδων στο χαμηλό του.