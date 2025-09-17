Wall Street: Κέρδη για τον Dow Jones, ελαφρά πτώση για τον S&P 500 μετά τη μείωση επιτοκίων της Fed

Υψηλότερα έκλεισε o Dow Jones της Wall Street, με τον S&P 500 να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος μετά από μια ασταθή ημέρα συναλλαγών, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε το βασικό επιτόκιο όπως αναμενόταν την Τετάρτη (17.9.2025).

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μείωσε λίγο τον ενθουσιασμό, υποδηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν η αρχή ενός μακροχρόνιου κύκλου μείωσης των επιτοκίων. Ο ευρύς δείκτης της Wall Street έκλεισε με πτώση 0,1% στα 6.600,35 και ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,3% στα 22.261,33. Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 260,42 μονάδων, ή 0,6%, στα 46.018,32, αφού νωρίτερα είχε σημειώσει ιστορικό υψηλό.

Οι μετοχές των υψηλής απόδοσης τεχνολογικών εταιρειών ηγήθηκαν των απωλειών μετά την απόφαση της Fed, καθώς οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη από τις εταιρείες που είχαν υψηλές αποδόσεις στην ανοδική αγορά. Οι μετοχές των Nvidia, Oracle, Palantir και Broadcom έκλεισαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Από την θετική πλευρά, οι μετοχές που θα επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια σημείωσαν άνοδο, ενισχύοντας τον Dow Jones και την ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές των Walmart, JPMorgan και American Express σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της ημέρας ήταν ο δείκτης Russell 2000, ο οποίος επικεντρώνεται σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και σημείωσε άνοδο 0,25%. Οι μικρότερες εταιρείες βασίζονται περισσότερο σε μεταβλητή χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, αναμένεται να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μείωσε το βασικό επιτόκιο διανυκτέρευσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού με ψήφους 11 προς 1, τοποθετώντας το επιτόκιο διανυκτέρευσης σε ένα εύρος μεταξύ 4% και 4,25%. Η κεντρική τράπεζα σηματοδότησε επίσης ότι θα εφαρμοστούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.