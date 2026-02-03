Αγορές

Wall Street: Κλείσιμο με απώλειες εν μέσω ανησυχίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,26% και του 2ετούς στο 3,56%
Οθόνη συναλλαγών στο χώρο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα (3.2.2026) οι αμερικανικοί δείκτες στο χρηματιστήριο στη Wall Street, ύστερα από μια συνεδρίαση κατά την οποία τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας εν μέσω ανησυχίας για υπέρογκες επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη 17 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 13 με αρνητικό.

O βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 166,67 μονάδων (–0,34%), στις 49.240,99 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 336,92 μονάδων (–1,43%), στις 23.255,18 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 58,63 μονάδων (–0,84%), στις 6.917,81 μονάδες. Με ισχυρά κέρδη 3,06% στα 83,11 δολ. η μετοχή της Walmart με άνοδο 2,94% στα 127,71 δολ.

Ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX εκτινάχθηκε κατά περίπου 17% στις 19,09 μονάδες Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,26% και του 2ετούς στο 3,56%.

