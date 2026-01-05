Αγορές

Wall Street: Με ιστορικό υψηλό έκλεισε ο Dow Jones – Οι αγορές ανακάμπτουν μετά την ενέργεια των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας

Ανοδικά κινήθηκαν οι αμερικανικοί δείκτες στο κλείσιμο της Wall Street σήμερα (5.1.2025), ακόμη και μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι η ενέργεια αυτή δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις που θα αναστατώσουν τις αγορές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στη Wall Street έκλεισε στις 594,79 μονάδες, ή 1,23%, και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,64% στις 6.902 μονάδες, και ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,69% στις 23.395 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας. Η Chevron σημείωσε άνοδο 5% και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ωφελούμενη λόγω της ήδη υπάρχουσας παρουσίας της στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η Exxon Mobil σημείωσε άνοδο 2%.

Οι μετοχές εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε πετρελαϊκά πεδία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας, όπως η Halliburton και η SLB, σημείωσαν άνοδο 8% και 9% αντίστοιχα. Το State Street Energy Select Sector ETF (XLE) σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%.

Παρά την ανοδική αντίδραση των μετοχών, οι επενδυτές αύξησαν επίσης την έκθεσή τους στο χρυσό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
που συνδέονται με το πολύτιμο μέταλλο αυξήθηκαν κατά 2,8%, σημειώνοντας την καλύτερη ημέρα από τις 20 Οκτωβρίου. Το Bitcoin
διαπραγματεύτηκε πάνω από 94.000 δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές ήταν επίσης υψηλότερες, καθώς οι επενδυτές της Wall Street στοιχημάτιζαν σε μια ισχυρή οικονομία των ΗΠΑ φέτος. Οι μετοχές της μεγάλης τράπεζας Goldman Sachs και της περιφερειακής τράπεζας U.S. Bancorp σημείωσαν άνοδο 3,7% και 2,9% αντίστοιχα.

