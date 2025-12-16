Wall Street: Μεικτή εικόνα στους δείκτες εν αναμονή των στοιχείων απασχόλησης

Ο S&P 500 υποχώρησε την Τρίτη (16.12.2025) στο κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν την καθυστερημένη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,34% σε αντίθεση με τον Nasdaq που ενισχύθηκε κατά 0,23%. Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,62%.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο δέχτηκε έντονες πιέσεις, υποχωρώντας κάτω από τα 55 δολάρια το βαρέλι και καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2021. Σε αυτό το κλίμα, οι μετοχές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών επηρεάστηκαν αρνητικά, με τις Exxon Mobil και Chevron να υποχωρούν περίπου 2% η καθεμία. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η ConocoPhillips και η Marathon Petroleum, σύμφωνα με το Cnbc.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου ξεπέρασε τις προσδοκίες, δείχνοντας αύξηση 64.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας εκτός αγροτικού τομέα.



