Wall Street: Ο Dow Jones ανακάμπτει πάνω από 500 μονάδες μετά τη μείωση επιτοκίων της Fed

Εκτοξεύτηκε την Τετάρτη (10.12.25) ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο κλείσιμο της Wall Street, ενώ ο S&P 500 κατευθύνεται προς νέο ιστορικό κλείσιμο. Η άνοδος ήρθε μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει για ακόμη μία φορά φέτος τα επιτόκια, ενισχύοντας την αισιοδοξία των αγορών.

Συγκεκριμένα, στην Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,68%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 1,05% και ο Nasdaq κατέγραψε επίσης άνοδο 0,33%

Η Fed ενέκρινε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική της. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική μείωση, η οποία φέρνει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο εύρος 3,50% – 3,75%.

Παρά τη σημερινή κίνηση, η Fed προβλέπει μόλις μία ακόμη μείωση για το επόμενο έτος. Ωστόσο, οι traders εμφανίζονται πολύ πιο επιθετικοί στις εκτιμήσεις τους, στοιχηματίζοντας ότι η Fed θα αναγκαστεί να συνεχίσει τη χαλάρωση της πολιτικής της.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, τα futures των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αποτιμούν πιθανότητα 68% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια δύο ή και περισσότερες φορές μέσα στο 2025, αντανακλώντας την πίστη των αγορών πως η οικονομία θα χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη.