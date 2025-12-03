Wall Street: Ο Dow Jones κλείνει 400 μονάδες υψηλότερα από τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Οι δείκτες στη Wall Street έκλεισαν υψηλότερα σήμερα Τετάρτη (3.12.2025), καθώς τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση από την ADP οδήγησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τις προσδοκίες τους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones της Wall Street κέρδισε 408,44 μονάδες, ή 0,86%, κλείνοντας στις 47.882,90 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,3% και έκλεισε στις 6.849,72 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,17% και έκλεισε στις 23.454,09 μονάδες. Η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP ανέφερε ότι οι ιδιωτικές μισθοδοσίες μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 32.000 τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones ανέμεναν αύξηση 40.000 για το μήνα. Παρά τα δυσμενή στοιχεία, οι επενδυτές πιθανότατα στοιχημάτιζαν ότι η απώλεια θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα οδηγήσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της για το έτος την επόμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων θα τονώσει την αύξηση των δανείων και θα δώσει ώθηση στην αμερικανική οικονομία, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο τις μετοχές σημαντικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών όπως η Wells Fargo και η American Express σήμερα.

Οι μετοχές της Microsoft ήταν το αδύνατο σημείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώνοντας πτώση άνω του 1% μετά την αναφορά του The Information ότι η εταιρεία μείωνε τις ποσοστώσεις πωλήσεων λογισμικού που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή ανέκαμψε από τα χαμηλά επίπεδα της ημέρας, αφού η εταιρεία αρνήθηκε ότι είχε μειώσει τις ποσοστώσεις πωλήσεων για τους πωλητές.

Άλλες εταιρείες που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών Nvidia

και Broadcom, σημείωσαν πτώση σε συμπαράσταση με τη Microsoft. Η Micron Technology βρισκόταν επίσης υπό πίεση, σημειώνοντας πτώση άνω του 2%.

Ωστόσο, η ημέρα των συναλλαγών είχε και μερικούς νικητές. Το Bitcoin συνέχισε να κερδίζει, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 92.000 δολάρια, μετά την χειρότερη ημέρα που κατέγραψε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα από τον Μάρτιο της Δευτέρας. Οι μετοχές της Marvell Technology αυξήθηκαν περισσότερο από 7%, καθώς η Wall Street αντέδρασε στις προβλέψεις ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων της.