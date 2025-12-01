Wall Street: Ο Dow Jones βυθίζεται 400 μονάδες – Το 5ήμερο ράλι τερματίζεται καθώς τα κρυπτονομίσματα πιέζουν το κλίμα

Υποχώρησε τη Δευτέρα (1.12.25) ο S&P 500 στο κλείσιμο της Wall Street, σε μια συνεδρίαση όπου η πτώση των κρυπτονομισμάτων επιβάρυνε το κλίμα και η μεταβλητότητα συνέχισε να χαρακτηρίζει τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,41%, τον Dow Jones να καταγράφει πτώση 0,89%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,38%.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Bitcoin, το οποίο κατρακύλησε πάνω από 6%, περνώντας κάτω από τα 86.000 δολάρια, η χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο. Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε ήδη πέσει κάτω από τις 90.000 δολάρια στα τέλη του περασμένου μήνα και από τότε παλεύει να ανακτήσει το επίπεδο αυτό. Η πτώση προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς σε μετοχές σχετιζόμενες με την αγορά crypto, από Coinbase μέχρι MicroStrategy, οι οποίες σημείωσαν βουτιά στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το Cnbc.

Στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, Broadcom και AMD υποχώρησαν πάνω από 2%, υποδηλώνοντας ότι η αποκόμιση κερδών επιστρέφει σε ονόματα που πρωταγωνίστησαν στο AI trade. Αντίθετα, η Synopsys ξεχώρισε, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο μετά την ανακοίνωση επένδυσης από την Nvidia. Η ίδια η Nvidia, το “αγαπημένο παιδί” τόσο της Wall Street όσο και της Main Street, συνέχισε ανοδικά με κέρδη άνω του 1%.

Παράλληλα, τα πρώτα σημάδια της εορταστικής περιόδου ενίσχυσαν τις μετοχές του λιανεμπορίου. Εξωτερικοί τεχνολογικοί συνεργάτες και εταιρείες όπως Home Depot και Walmart κινήθηκαν ανοδικά, ενώ το State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) πρόσθεσε σχεδόν 1%, ανεβάζοντας τα κέρδη της τελευταίας πενταήμερης περιόδου πάνω από 7%.