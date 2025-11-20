Wall Street: Ο Nasdaq κλείνει 2% χαμηλότερα μετά από εντυπωσιακή ανατροπή σε AI και Nvidia

Υποχώρησαν οι μετοχές της Wall Street την Πέμπτη (20.11.2025), καθώς η ανάκαμψη της αγοράς που προκλήθηκε από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα και τις προβλέψεις της Nvidia έχασε τη δυναμική της και οι επενδυτές έχασαν την ελπίδα ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Μετά από την ανατροπή σε AI και Nvidia, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street υποχώρησε 386,51 μονάδες, ή 0,84%, και έκλεισε στις 45.752,26 μονάδες, μετά από άνοδο άνω των 700 μονάδων στα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης.

Παράλληλα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,56% και έκλεισε στις 6.538,76 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε 2,16% και έκλεισε στις 22.078,05 μονάδες, παρά το γεγονός ότι και οι δύο δείκτες είχαν σημειώσει νωρίτερα άνοδο 1,9% και 2,6% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η αντιστροφή της Nvidia έσυρε προς τα κάτω την ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές είχαν σημειώσει άνοδο έως και 5% μετά την ανακοίνωση από τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών καλύτερων από τα αναμενόμενα τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και αισιόδοξων προβλέψεων για τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου.

Ωστόσο, η μετοχή έκλεισε τελικά με πτώση 3%, παρά τις διαβεβαιώσεις του CEO Jensen Huang ότι η ζήτηση για τα τσιπ Blackwell της τρέχουσας γενιάς είναι «εκτός κλίμακας». Ο ίδιος απέρριψε, επίσης, την ιδέα της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, επανήλθαν οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών AI, με τους επενδυτές να αναρωτιούνται επίσης για τον αντίκτυπο στον τομέα εάν η Fed δεν μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια. Η Oracle και η AMD ήταν από τις πρώτες εταιρείες AI που έπεσαν στο κόκκινο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ακολουθούμενες από την Nvidia.