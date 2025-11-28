Αγορές

Wall Street: Ο Nasdaq κλείνει με άνοδο, αλλά ο μήνας παραμένει πτωτικός παρά το ράλι της Εβδομάδας των Ευχαριστιών

O S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,54%, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,61%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,65%
Πινακίδα δρόμου στη Wall Street

Από την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών επέστρεψε η Wall Street για μια συντομευμένη συνεδρίαση συναλλαγών την Παρασκευή (28.11.25). Ο Σύνθετος Δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε την ίδια ημέρα, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, παρά το γεγονός ότι ο μήνας συνολικά έκλεισε πτωτικά.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,54%, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,61%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,65%.

«Το κλίμα έχει γίνει ξανά κάπως πιο ριψοκίνδυνο, καθώς η αγορά είναι πλέον κατά 80% έως 85% βέβαιη ότι θα υπάρξει μείωση επιτοκίων από τη Fed σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε στο CNBC ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management.

Μια πιθανή μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο θα αποτελούσε την τρίτη συνεχόμενη μείωση από την κεντρική τράπεζα, μετά τις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οι επενδυτές ενισχύουν τις προσδοκίες τους για χαμηλότερα επιτόκια αφότου ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει περιθώριο για «περαιτέρω προσαρμογή βραχυπρόθεσμα στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων».

