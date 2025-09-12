Wall Street: Ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά, κερδοφόρα εβδομάδα για τον S&P 500 εν όψει Fed

Νέο υψηλό σημείωσε ο δείκτης Nasdaq Composite της Wall Street την Παρασκευή (12.9.2025), καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν τα σημάδια εξασθένισης της απασχόλησης και του ήπιου πληθωρισμού ως ένδειξη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Nasdaq της Wall Street, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 0,44% στα 22.141,10, με την Tesla να οδηγεί την άνοδο. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με πτώση μόλις 0,05% στα 6.584,29. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 273,78 μονάδες, ή 0,59%, κλείνοντας στις 45.834,22 μονάδες. Έχοντας κλείσει σε επίπεδα ρεκόρ την Πέμπτη, με τον Dow να τερματίζει πάνω από τις 46.000 μονάδες για πρώτη φορά, και οι τρεις κύριοι δείκτες φαίνεται τώρα να ολοκληρώνουν την εβδομάδα με κέρδη.

Ο S&P 500, ο οποίος έχει σημειώσει άνοδο 1,7% από την αρχή της εβδομάδας, είναι σε πορεία για την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοσή του από τις αρχές Αυγούστου και την πέμπτη θετική εβδομάδα σε έξι. Ο Nasdaq είναι σε πορεία για τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών με άνοδο 2,1% κατά την περίοδο αυτή, ενώ ο Dow είναι έτοιμος να καταγράψει την πρώτη θετική εβδομάδα σε τρεις, μετά από άνοδο 1,1% από την αρχή της εβδομάδας.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα για την απόφαση της Fed σχετικά με το αν θα μειώσει το βασικό επιτόκιο στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης τιμολογούν μια μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού με σχεδόν βεβαιότητα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα θα υποστήριζαν μια τέτοια απόφαση, σύμφωνα με τον Bill Northey, διευθυντή επενδύσεων στην U.S. Bank Wealth Management. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν ελαφρώς υψηλότερος από τον αναμενόμενο για τον Αύγουστο την Πέμπτη, αλλά η συνήθως κρίσιμη έκθεση για τον πληθωρισμό επισκιάστηκε από τις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, οι οποίες παρουσίασαν απροσδόκητη άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.