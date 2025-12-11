Wall Street: O S&P 500 και Dow Jones σε ιστορικά υψηλά καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις AI μετοχές

Σε νέα ιστορικά υψηλά έφτασαν ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones και ο S&P 500 την Πέμπτη (11.12.25) στο κλείσιμο της Wall Street, καθώς η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, σε συνδυασμό με τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Oracle, οδήγησαν τους επενδυτές να απομακρυνθούν από τις τεχνολογικές μετοχές υψηλής ανάπτυξης και να στραφούν σε εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από την ενισχυόμενη οικονομία των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο ευρύς δείκτης S&P 500 σημείωσε μικρότερη άνοδο, της τάξης του 0,21%, κλείνοντας στις 6.901,00 μονάδες, επίσης σε νέο ρεκόρ. Αντίθετα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,25%, κλείνοντας στις 23.593,86 μονάδες, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,34%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 48.704,01 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle κατέγραψαν πτώση σχεδόν 11%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε απογοητευτικά τριμηνιαία έσοδα και αύξηση των προβλέψεων για δαπάνες, εντείνοντας τις ανησυχίες για το χρέος της. Η ανακοίνωση αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το πόσο γρήγορα οι τεχνολογικές εταιρείες μπορούν να δουν πραγματικές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας μια ευρύτερη εναλλαγή στις συναλλαγές, σύμφωνα με το Cnbc.

Άλλες μεγάλες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Nvidia και η Broadcom, κινήθηκαν επίσης πτωτικά, με απώλειες άνω του 1%. Αντίθετα, κυκλικές μετοχές – όπως η Home Depot – κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν τοποθετήσεις σε εταιρείες που ευνοούνται από την οικονομική επέκταση.