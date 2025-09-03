Αγορές

Wall Street: O S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν με άνοδο, χάρη στο ράλι της Alphabet, αλλά οι οικονομικές ανησυχίες περιορίζουν την άνοδο

O τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite κέρδισε 1,03% κλείνοντας την ημέρα στις 21.497,73 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,51%
Φωτογραφία: iStock

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο στο κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη (3.9.25), ενισχυμένος από τις μετοχές τεχνολογίας μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου σε μια Alphabet. Η υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας τροφοδότησε την αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις κανονιστικές απειλές.

Συγκεκριμένα στο κλείσιμο της Wall Street o τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite κέρδισε 1,03% κλείνοντας την ημέρα στις 21.497,73 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,51%, τερματίζοντας στις 6.448,26 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υστέρησε, υποχωρώντας κατά 24,58 μονάδες ή 0,05%, και διαμορφώθηκε στις 45.271,23.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσαν άνοδο 9,1% αφότου ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Τρίτη ότι η Google μπορεί να διατηρήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, αλλά δεν θα της επιτρέπεται να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης. Η απόφαση απέφυγε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τεχνολογικό γίγαντα και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει παράσχει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

«Αυτό ήταν σαφώς ένα γεγονός εκκαθάρισης για τις μετοχές της GOOGL και συνεχίζουμε να μας αρέσει η μετοχή», δήλωσε ο Mark Mahaney, επικεφαλής έρευνας στο διαδίκτυο της Evercore ISI, στην εκπομπή « Squawk on the Street » του CNBC. «Αυτή η απόσπαση της προσοχής είναι πίσω μας. Τώρα, μπορείτε να επικεντρωθείτε στα θεμελιώδη μεγέθη και η αποτίμηση, νομίζω, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ελκυστική».

Η απόφαση σημαίνει επίσης ότι η Apple μπορεί να συνεχίσει να προφορτώνει την Αναζήτηση Google στα iPhone της, κάτι που αποτελεί μια επικερδή συμφωνία για την Apple. Η εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει επίσης τη δική της υπόθεση κατά του μονοπωλίου, είδε τη μετοχή της να αυξάνεται κατά 3,8%.

Η ανάκαμψη της Τετάρτης καθοδηγήθηκε κυρίως από την τεχνολογία, γι′ αυτό και ο λιγότερο επικεντρωμένος στην τεχνολογία δείκτης Dow Jones ήταν χαμηλότερος. Οι μετοχές του ενεργειακού και του τραπεζικού κλάδου ήταν αδύναμες, καθώς παρέμεναν οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της οικονομίας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

