Wall Street: Ο S&P 500 κλείνει σε επίπεδα ρεκόρ για δεύτερη ημέρα λόγω στοιχείων για τον πληθωρισμό

Αντίθετα, ο Dow Jones σημείωσε πτώση -0,48% λόγω της πτώσης της Apple, καθώς η τελευταία ανακοίνωση του δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές
Ο S&P 500 έφτασε σε νέα υψηλά στο κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη (10.9.25), μετά την απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής, μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους επενδυτές που ζητούν μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα για την τόνωση της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο +0,31%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε οριακά κατά +0,03%. Αντίθετα, ο Dow Jones σημείωσε πτώση -0,48% λόγω της πτώσης της Apple, καθώς η τελευταία ανακοίνωση του δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απώλεια μεταξύ των βασικών δεικτών.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίας, το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής κίνησης είχε εξαφανιστεί, με την Oracle
και οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Υπήρξαν περισσότεροι χαμένοι στον S&P 500 παρά κερδισμένοι, σύμφωνα με το CNBC.

Το κλίμα ήταν αρχικά υψηλότερο μετά την τελευταία ένδειξη του δείκτη τιμών παραγωγού που έδειξε ότι οι τιμές χονδρικής μειώθηκαν κατά 0,1% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones είχαν εκτιμήσει αύξηση 0,3%. Ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε επίσης κατά 0,1%, ενώ η γενική εκτίμηση έκανε λόγο για 0,3%

