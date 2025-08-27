Wall Street: Ο S&P 500 σε ιστορικά υψηλά ενόψει των κερδών της Nvidia

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έκλεισε ο S&P 500 της Wall Street την Τετάρτη (27.8.2025), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα κέρδη της Nvidia, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καθοριστικό σημείο για την ανοδική πορεία της αγοράς.

Συγκεκριμένα, ο ευρύς δείκτης της Wall Street έκλεισε την ημέρα με άνοδο 0,24% στα 6.481,40, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος. Οι μετοχές της Nvidia, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του S&P 500 και έχουν το μεγαλύτερο βάρος στον δείκτη αναφοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές.

Παράλληλα, ο Nasdaq Composite έκλεισε με άνοδο 0,21% στα 21.590,14, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 147,16 μονάδες, ή 0,32%, κλείνοντας στα 45.565,23.

Η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την άνευ προηγουμένου κίνηση του Τραμπ να απολύσει την Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, με τις αμερικανικές μετοχές να κλείνουν χωρίς σημαντικές μεταβολές την Τρίτη (26.8.2025), μετά από μια υποτονική συνεδρίαση.

«Τα επιτόκια βρίσκονται στο κατώφλι της μείωσης και τα κέρδη παρουσιάζουν ανοδική τάση. Συνολικά, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και η τάση των κερδών υποστηρίζουν μια τάση ανάληψης κινδύνου», δήλωσε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην U.S. Bank Asset Management, σε συνέντευξή του στο CNBC.