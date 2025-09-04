Wall Street: Ο S&P 500 σε νέο ρεκόρ, με τα βλέμματα στραμμένα στην έκθεση απασχόλησης

Σε νέο ρεκόρ έκλεισε σήμερα (4.9.2025) ο S&P 500 της Wall Street μετά από μια άνοδο που ώθησε τις μετοχές σταθερά στο πράσινο, καθώς οι επενδυτές ξεπέρασαν τα αδύναμα στοιχεία για την ιδιωτική απασχόληση νωρίτερα την ίδια μέρα. Μια σημαντική έκθεση για την απασχόληση κυριαρχεί τώρα στην αγορά, με τους επενδυτές να επιθυμούν ένα αποτέλεσμα την Παρασκευή (5.9.2025) που θα ενισχύσει τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων χωρίς να προκαλέσει φόβο για ύφεση.

Ειδικότερα, ο ευρύς δείκτης S&P 500 της Wall Street έκλεισε με άνοδο 0,83% στα 6.502,08, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε με άνοδο 0,98% στα 21.707,69. Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με άνοδο 350,06 μονάδων, ή 0,77%, στις 45.621,29 μονάδες. Ήταν το 21ο ρεκόρ κλείσιμο του S&P 500 μέχρι στιγμής φέτος.

Η έκθεση της ADP για τις μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα έδειξε αύξηση 54.000 θέσεων εργασίας τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones ανέμεναν ότι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα προσθέσουν 75.000 θέσεις εργασίας. Ο αριθμός αυτός είναι επίσης μικρότερος από τον αναθεωρημένο αριθμό των 106.000 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο.

Ωστόσο, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν ότι τα πρόσφατα στοιχεία της ADP ήταν αρκετά αδύναμα ώστε να δικαιολογήσουν μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον Σεπτέμβριο, αλλά όχι αρκετά αδύναμα ώστε να προμηνύουν ύφεση. Οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στις 17 Σεπτεμβρίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο μετά την έκθεση της ADP, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group. Ανέφεραν ότι υπάρχει 97% πιθανότητα να μειωθούν τα επιτόκια.

«Η ελευθερία κινήσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στην αγορά εργασίας έχει τελειώσει», δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων εταίρος της Harris Financial Group. «Τα στοιχεία της ADP συνεχίζουν να ενισχύουν την άποψη ότι ο ρυθμός της θετικής αλλαγής στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, οπότε μπορείτε να αναμένετε ότι η Fed θα κλίνει την ισορροπία των κινδύνων προς τη μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο».

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν μετά τα στοιχεία της ADP, ανακουφίζοντας την πίεση στην αγορά. Τα κέρδη περιορίστηκαν από την αύξηση των αποδόσεων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς η απόδοση των 30ετών ομολόγων ξεπέρασε για λίγο το 5% την Τετάρτη, εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και των απειλών για την ανεξαρτησία της Fed.