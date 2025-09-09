Wall Street: Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αγνοήσουν τις οικονομικές ανησυχίες

Ο S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο την Τρίτη (9.9.25) στην Wall Street καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο κατά +0,27%, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά +0,43% και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη +0,37%. Και οι τρεις δείκτες κινήθηκαν θετικά, υποδεικνύοντας γενικά ανοδικό κλίμα στις αγορές.

Οι ανησυχίες των επενδυτών ότι η οικονομία μπορεί να μην αντέχει τόσο καλά όσο πιστευόταν προηγουμένως επιδεινώθηκαν την Τρίτη, αφότου το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ενημέρωσε τα στοιχεία για την απασχόληση για το 12μηνο έως τον Μάρτιο, μειώνοντας τις συνολικές αυξήσεις μισθοδοσίας κατά την περίοδο αυτή κατά 911.000 . Οι αναθεωρήσεις όχι μόνο ήταν στο υψηλότερο όριο των προβλέψεων της Wall Street, αλλά ήταν και οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί από το 2002.

«Νομίζω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον , αμέσως μετά την δημοσίευση του ρεπορτάζ. «Δεν ξέρω αν οδεύει προς την ύφεση ή απλώς αποδυναμώνεται».

Ενώ τα στοιχεία της Τρίτης είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στις μετοχές, επειδή αφορούσαν στοιχεία πριν από έξι μήνες, η έκθεση ενδέχεται να ενισχύσει τις εκκλήσεις προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να είναι πιο επιθετική με τις μειώσεις των επιτοκίων φέτος.