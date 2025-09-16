Wall Street: Ο S&P 500 υποχωρεί εν αναμονή της απόφασης-κλειδί της Fed για τα επιτόκια

Μικρή πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Wall Street την Τρίτη (16.9.2025), καθώς οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη εν αναμονή της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 της Wall Street έκλεισε με πτώση μετοχών 0,13% στα 6606,76, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε σημειώσει νέο ρεκόρ. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite έχασε 0,07% και έκλεισε στα 22.333,96, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 125,55 μονάδες, ή 0,27%, κλείνοντας στις 45.757,90 μονάδες.

Οι βασικοί ηγέτες της ανοδικής αγοράς σημείωσαν πτώση, με τις μετοχές της Nvidia και της Microsoft να χάνουν 1,6% και 1,2% αντίστοιχα. Η Palantir και η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, σημείωσαν επίσης πτώση.

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο. Τα futures αποτιμούν με 100% βεβαιότητα μια μείωση επιτοκίων τουλάχιστον κατά ένα τέταρτο του σημείου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Αυτό που παρακολουθούν περισσότερο οι επενδυτές είναι η πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια για το υπόλοιπο του έτους και αν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου αναμένουν μια ή δύο επιπλέον μειώσεις πριν από το τέλος του 2025.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν, επίσης, στενά την επακόλουθη συνέντευξη τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ (Jerome Powell), για τυχόν ενδείξεις σχετικά με το μέλλον της νομισματικής πολιτικής. Η συνεδρίαση συνοδεύεται επίσης από ορισμένες πολιτικές εντάσεις, μετά την επιβεβαίωση από τη Γερουσία της επιλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ένταξη του Στίβεν Μιράν (Stephen Miran) στην κεντρική τράπεζα. Ο πρόεδρος προσπαθεί επίσης να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ (Lisa Cook), η οποία ψηφίζει στη συνεδρίαση μαζί με τον Μιράν.