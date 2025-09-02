Wall Street: Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με απώλειες – Πτώση 250 μονάδων για τον Dow

Με πτώση περίπου 250 μονάδων κλείνει ο Dow της Wall Street, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο με ανησυχίες για τους δασμούς και αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων

Οι μετοχές στις ΗΠΑ έκλεισαν χαμηλότερα την Τρίτη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο, ξεκινώντας έναν εποχιακά κακό μήνα για τις μετοχές. Η άνοδος των αποδόσεων επίσης ανησύχησε τους επενδυτές.

Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με πτώση 249,07 μονάδων, ή 0,55%, στα 45.295,81. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,69% και έκλεισε στα 6.415,54, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,82% και έκλεισε στα 21.279,63.

Οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη από τις μετοχές που σημείωσαν άνοδο στην αγορά με το ανεπίσημο τέλος της θερινής περιόδου. Οι μετοχές της Nvidia, για παράδειγμα, έκλεισαν με πτώση περίπου 2%, ενώ άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Amazon και η Apple, σημείωσαν πτώση περίπου 1%.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ είναι παράνομοι. Το Εφετείο των ΗΠΑ για τον Ομοσπονδιακό Κύκλο αποφάσισε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να επιβάλλει εκτεταμένους δασμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «εξαιρετικά κομματική» και δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου αυξήθηκε στο 4,27%, ενώ η απόδοση των 30ετών ομολόγων ξεπέρασε το 4,97%.

Οι επενδυτές σε ομόλογα ώθησαν τις αποδόσεις προς τα πάνω, λόγω της προοπτικής ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν τα δισεκατομμύρια που εισέπραξαν από τους δασμούς, επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.