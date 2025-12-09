Wall Street: Οι αγορές κινούνται συγκροτημένα πριν την απόφαση της Fed

Xωρίς ιδιαίτερες μεταβολές κινήθηκε o S&P 500 την Τρίτη (9.12.2025), ενώ οι μετοχές στη Wall Street παρέμειναν συγκρατημένες, καθώς οι επενδυτές περίμεναν με προσοχή την κρίσιμη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο Nasdaq Composite έκλεισε ανοδικά κατά 0,13%, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,37%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,2%.



Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη, την τελευταία για φέτος. Η αγορά αναμένει νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, όπως συνέβη και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα futures των Fed Funds δείχνουν πιθανότητα περίπου 87% για μια τέτοια κίνηση, από 67% πριν έναν μήνα, σύμφωνα με το Cnbc.

Το κλίμα προσδοκίας για μείωση επιτοκίων ώθησε τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σε νέο ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό. Οι μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από πιθανές μειώσεις, καθώς το κόστος δανεισμού τους επηρεάζεται περισσότερο από τα επιτόκια της αγοράς, ενώ χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη σε περισσότερους κλάδους.