Wall Street: Οι μετοχές ανακάμπτουν με ώθηση από την Nvidia

Άνοδο σημείωσε η Wall Street την Τετάρτη (19.11.25), μετά από μια τετραήμερη πτώση που είχε επικεντρωθεί κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην Nvidia και τα επερχόμενα αποτελέσματά της

Στο κλείσιμο της Wall Street, ο ευρύς δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,37%, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,10%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,59%, αποτυπώνοντας μια συγκρατημένη αλλά σαφή ανάκαμψη στην αγορά.

Στη Wall Street, η Alphabet ξεχώρισε μεταξύ των νικητών της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3% και φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές δείχνουν αισιοδοξία για τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3, που κυκλοφόρησε την Τρίτη (18.11.25).

Παράλληλα, η Nvidia, μέλος των «Magnificent Seven», ενισχύθηκε πάνω από 2% ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις αναλυτικές εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η εταιρεία θα ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street και θα προβλέψει ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, κυρίως λόγω της ζήτησης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υποδομές.

Η θετική δυναμική στον τεχνολογικό κλάδο φαίνεται να δίνει ώθηση σε όλη την αγορά, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των μεγάλων παικτών, ενώ η Nvidia και οι υπόλοιπες εταιρείες-ηγέτες συνεχίζουν να διαμορφώνουν την εικόνα της Wall Street για το επόμενο διάστημα.