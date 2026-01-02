Wall Street: Ώθηση από τα τσιπ και θετικό ξεκίνημα για τον S&P 500 το 2026

Mε μικτά πρόσημα αλλά οριακά κέρδη για τον S&P 500 την Παρασκευή (2.1.25) έκλεισε η Wall Street, στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του 2026, καθώς οι μετοχές των ημιαγωγών έδωσαν περιορισμένη ώθηση στην αγορά, διατηρώντας τον δείκτη σε θετικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, στην Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,15%, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,66%, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, υποχωρώντας κατά 0,03%.

Οι μετοχές των ημιαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τη Nvidia να καταγράφει άνοδο άνω του 1% και τη Micron Technology να εκτινάσσεται περίπου 10%. Και οι δύο εταιρείες που συνδέονται στενά με την τεχνητή νοημοσύνη είχαν εντυπωσιακή πορεία το 2025, με τη Nvidia να ενισχύεται κατά περίπου 39% και τη Micron κατά περισσότερο από 240%, σύμφωνα με το Cnbc.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν άλλοι κλάδοι της τεχνολογίας, εκτός των τσιπ. Οι μετοχές λογισμικού υποχώρησαν, με τη Salesforce να χάνει 3% και την CrowdStrike να σημειώνει πτώση 4%, ενώ και οι Palantir Technologies και Microsoft κινήθηκαν χαμηλότερα.

Παράλληλα, η Tesla υποχώρησε πάνω από 2%, μετά την ανακοίνωση παραδόσεων τέταρτου τριμήνου που διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο τεχνολογικός κλάδος αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή του 2025, οδηγώντας την ευρύτερη αγορά σε ισχυρά κέρδη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να ποντάρουν στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης. Ο S&P 500 ενισχύθηκε πάνω από 16% το 2025, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ετήσια άνοδο, ο Nasdaq σημείωσε κέρδη άνω του 20%, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο περίπου 13%, με τους τρεις βασικούς δείκτες να αγγίζουν ιστορικά υψηλά.