Wall Street: Πιέσεις στον S&P 500 για τρίτη ημέρα, θετικό όμως το μηνιαίο πρόσημο

Πτωτικά κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές της Wall Street την Παρασκευή (30.1.2026), καθώς οι τεχνολογικοί τίτλοι παρέμειναν υπό πίεση, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές φάνηκαν σε γενικές γραμμές να εγκρίνουν την επιλογή του προέδρου Donald Trump να προτείνει τον Kevin Warsh για την ηγεσία της Federal Reserve. Παρά τις απώλειες της τελευταίας συνεδρίασης και την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτήρισε τον μήνα, ο S&P 500 κατάφερε τελικά να καταγράψει κέρδη για τον Ιανουάριο.

Ο ευρύς δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,43%, κλείνοντας στις 6.939,03 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 179 μονάδων ή 0,36%, τερματίζοντας στις 48.892,47 μονάδες. Και οι δύο δείκτες βρέθηκαν να χάνουν πάνω από 1% στα χαμηλά της συνεδρίασης. Ακόμη χειρότερη ήταν η εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq Composite να υποχωρεί κατά 0,94% και να κλείνει στις 23.461,82 μονάδες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Κέβιν Γουόρς, δηλώνοντας: «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταγραφεί ως ένας από τους ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος».

Η επιλογή του Γουόρς εκτιμάται ότι καθησυχάζει τις ανησυχίες των αγορών σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς διαθέτει εμπειρία ως πρώην διοικητής της Fed και έχει κατά καιρούς υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στον πληθωρισμό. Αν και θεωρείται πιθανό να υποστηρίξει βραχυπρόθεσμα τη μείωση των επιτοκίων, όπως επιθυμεί ο Τραμπ, οι αγορές τον αντιμετωπίζουν ως έναν τεχνοκράτη που δεν θα ακολουθεί πάντα τις πολιτικές επιθυμίες του προέδρου, διατηρώντας την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.