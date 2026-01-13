Wall Street: Πτώση για τον S&P 500 στο κλείσιμο – Πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Υποχώρησε ο S&P 500 στο σημερινό (13.1.2026) κλείσιμο της Wall Street, καθώς πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις στη μετοχή της JPMorgan παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, ενώ η αγορά επηρεάστηκε επίσης από την αυξημένη αστάθεια που προκλήθηκε από μια σειρά προτάσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, o S&P 500 σημείωσε πτώση 0,22% ταυτόχρονα με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones ο οποίος σημείωσε και αυτός πτώση 0,8%. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,1%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετοχή της JPMorgan κατέγραψε απώλειες 3%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τόσο τις εκτιμήσεις για τα κέρδη όσο και για τα έσοδα. Αν και τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών, αυξήθηκαν στο τρίμηνο, τα τέλη επενδυτικής τραπεζικής μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών, σύμφωνα με το Cnbc.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Τζέρεμι Μπάρνουμ, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο τραπεζικός κλάδος ενδέχεται να αντιδράσει στην έκκληση του Τραμπ για την επιβολή ετήσιου ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, πρόταση που ανακοινώθηκε αργά την Παρασκευή. Η Goldman Sachs ακολούθησε την πτωτική πορεία της JPMorgan, σημειώνοντας πτώση 1%.

Άλλες χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως οι Mastercard και Visa, υποχώρησαν περίπου κατά 4% η καθεμία, καταγράφοντας από τις χειρότερες επιδόσεις της ημέρας. Παράλληλα, υπό πίεση βρέθηκαν και τα ETF State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) και Invesco KBW Bank (KBWB).