Wall Street: Πτώση S&P 500 και Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο σε δύο μήνες

Ο S&P 500 υποχώρησε, στο σημερινό (29.1.2026) κλείσιμο της Wall Street, επηρεασμένος κυρίως από τη Microsoft, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της τεχνολογικής megacap εταιρείας, αλλά και στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,13%, ενώ ο Nasdaq Composite μειώθηκε κατά 0,72%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,11%. Στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, το bitcoin έχασε πάνω από 5%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Microsoft σημείωσε πτώση του δείκτη αναφοράς με πτώση περίπου 10%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα της από τον Μάρτιο του 2020. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση του μέλους των «Magnificent Seven» ότι η ανάπτυξη του cloud επιβραδύνθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους . Η εταιρεία εξέδωσε επίσης ήπιες προβλέψεις για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Η πτώση των μετοχών λογισμικού πρόσθεσε στις απώλειες, καθώς αυξάνονταν οι φόβοι μεταξύ των επενδυτών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διατάρασσε το επιχειρηματικό μοντέλο της Microsoft. ServiceNow Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν περίπου 10%, ακόμη και μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο. και Salesforce υποχώρησαν κατά 2% και 6% αντίστοιχα.