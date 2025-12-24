Wall Street: S&P 500 και Dow Jones σπάνε ρεκόρ – Nike και τεχνολογία δίνουν ώθηση στην αγορά

Ένα νέο ιστορικό υψηλό σημειώθηκε από τον δείκτη S&P 500, στο σημερινό (24.12.2025) κλείσιμο της Wall Street, με τον δείκτη να πλησιάζει σε ένα ακόμη ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,60%, φτάνοντας επίσης σε ιστορικό ρεκόρ κλεισίματος στις 48.731,16 μονάδες. Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,22% όπως και ο S&P 500 κατά 0,32% .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ημέρας ήταν η Nike, που σημείωσε άνοδο 4,6% μετά την αποκάλυψη του CEO της Apple, Τιμ Κουκ, πως αγόρασε μετοχές της εταιρείας ένδυσης. Επίσης, η Micron Technology και η Citigroup κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, αυξανόμενες κατά 3,8% και 1,8% αντίστοιχα, φτάνοντας σε νέα υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με το Cnbc.

Οι μετοχές ολοκλήρωσαν μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με ηγετικά ονόματα της τεχνολογίας όπως η Alphabet (μητρική της Google), η Nvidia, η Broadcom και η Amazon να ξεχωρίζουν. Την προηγούμενη μέρα, ο S&P 500 είχε ήδη καταγράψει νέο ρεκόρ κλεισίματος, στις 6.909,79 μονάδες.