Wall street: S&P 500 και Nasdaq πέφτουν με τις τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο

Υποχώρηση σημείωσαν οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή (12.12.2025) στο κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να εγκαταλείπουν τις τεχνολογικές εταιρείες και να στρέφονται προς πιο «αμυντικές» και υποτιμημένες περιοχές της αγοράς.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, o S&P 500 σημείωσε πτώση 1,07%, ενώ ταυτόχρονα ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,69%. Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51%, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς και ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq έπεσαν θύμα πτώσης 12% στην Broadcom., κάτι που ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι οφείλεται σε ανησυχίες για συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Αυτό συμβαίνει ακόμη και μετά την υπέρβαση των προσδοκιών της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και την ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο, λέγοντας ότι οι πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να διπλασιαστούν, σύμφωνα με το Cnbc.

Καθώς το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης αντιμετώπιζε μεγαλύτερη πίεση, με ονόματα όπως η AMD, Τεχνολογίες Παλαντίρ και Micronβλέποντας κάποιες απώλειες παράλληλα με την Broadcom, οι μετοχές σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως οι χρηματοοικονομικοί, η υγειονομική περίθαλψη και οι βιομηχανικοί, έλαβαν μια μικρή ώθηση. Σε αυτούς τους τομείς, η Visa και Mastercard καθώς και ο Όμιλος UnitedHealth και GE Aerospace ήταν νικητές.