Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Wall street: S&P 500 και Nasdaq πέφτουν με τις τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο

O S&P 500 σημείωσε πτώση 1,07%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,69%
The New York Stock Exchange on the Wall street on May 1, 2022 in New York, NY. It is the largest stock exchange in the world by market capitalization.
iStock

Υποχώρηση σημείωσαν οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή (12.12.2025) στο κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να εγκαταλείπουν τις τεχνολογικές εταιρείες και να στρέφονται προς πιο «αμυντικές» και υποτιμημένες περιοχές της αγοράς.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, o S&P 500 σημείωσε πτώση 1,07%, ενώ ταυτόχρονα ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,69%. Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51%, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό. 

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς και ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq έπεσαν θύμα πτώσης 12% στην Broadcom., κάτι που ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι οφείλεται σε ανησυχίες για συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Αυτό συμβαίνει ακόμη και μετά την υπέρβαση των προσδοκιών της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και την ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο, λέγοντας ότι οι πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να διπλασιαστούν, σύμφωνα με το Cnbc.

Καθώς το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης αντιμετώπιζε μεγαλύτερη πίεση, με ονόματα όπως η AMD, Τεχνολογίες Παλαντίρ και Micronβλέποντας κάποιες απώλειες παράλληλα με την Broadcom, οι μετοχές σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως οι χρηματοοικονομικοί, η υγειονομική περίθαλψη και οι βιομηχανικοί, έλαβαν μια μικρή ώθηση. Σε αυτούς τους τομείς, η Visa και Mastercard καθώς και ο Όμιλος UnitedHealth και GE Aerospace ήταν νικητές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
119
98
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Goldman Sachs: Εμπορικά υποτιμημένο κατά 25% το κινεζικό νόμισμα – Προσδοκία για νέες ανατιμήσεις
Η τελευταία ενημέρωση της τράπεζας έρχεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης συζήτησης σχετικά με το εάν η Κίνα διατηρεί το γουάν αδύναμο για να αντισταθμίσει την αβεβαιότητα στο εμπόριο
Φωτογραφία: Reuters
Newsit logo
Newsit logo