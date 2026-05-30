Πετρέλαιο: Σε χαμηλό έξι εβδομάδων το Brent με φόντο τις προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σχεδόν 2% υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή (29.5.2026) και κλείνουν τον Μάιο με διψήφια πτώση μετά τις ελπίδες που καλλιεργήθηκαν για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν πτώση 1,70% στα 91,12 δολάρια το βαρέλι, κίνηση που ήρθε σε συνέχεια αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας και την άρση των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου έξι εβδομάδων καταγράφοντας πτώση σχεδόν 17% τον Μάιο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πτώση από το 2020.

Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί, η επενδυτική κοινότητα εκτιμά ότι μια συμφωνία είναι προ των πυλών.

Αυτές οι ελπίδες έφεραν πιέσεις και στις τιμές του αμερικανικού αργού. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου WTI μειώθηκαν κατά 1,73% και βρέθηκαν κάτω από τα 88 δολάρια ανά βαρέλι για να κλείσουν στα 87,36 δολάρια την Παρασκευή. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση μήνα που σηματοδοτεί απώλειες πάνω από 16%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει τις προσδοκίες για τέλος στον πόλεμο και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αυτής της κρίσιμης διαδρομής για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη των ροών πιθανότατα θα είναι αργή, καθώς οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα χρειαστούν καθαρισμό, επισκευή κατεστραμμένων υποδομών και επανεκκίνηση της διακοπής της παραγωγής, με τις καθυστερήσεις των δεξαμενόπλοιων να περιορίζουν επίσης την αποκατάσταση του εφοδιασμού.