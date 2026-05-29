Wall Street: Οι μετοχές έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά με την τεχνολογία να πρωτοστατεί

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά την Παρασκευή (29.5.2026) δίνοντας το στίγμα στο τέλος ενός μήνα όπου η Wall Street μετρά κέρδη με πρωταγωνίστρια την τεχνολογία, στον απόηχο προσδοκιών για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Οι σημαντικοί δείκτες της Wall Street ενισχύθηκαν, με τον Nasdaq των μετοχών της τεχνολογίας να σημειώνει άνοδο 0,2% στις 26.972,62 μονάδες, τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 0,22% στις 7.580,06 μονάδες και τον Dow Jones να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με άνοδο 0,72%, στις 51.032,46 μονάδες.

Και οι τρεις δείκτες έφτασαν νωρίτερα σε νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Ας σημειωθεί ότι η Dell Technologies ήταν μεταξύ των μετοχών με υψηλά κέρδη, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της εταιρείας. Οι μετοχές της Micron Technology και της Qualcomm αυξήθηκαν κατά 5% και 3% αντίστοιχα κλείνοντας τον Μάϊο με κέρδη σχεδόν 88% και 40% αντίστοιχα.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής σηματοδοτεί την τελευταία συνεδρίαση του Μαΐου, με τους τρεις κύριους δείκτες της Wall να ενισχύονται σημαντικά: ο Nasdaq κατέγραψε μηνιαία άνοδο άνω του 8%, ο S&P 500 5%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες έκλεισαν επίσης την εβδομάδα υψηλότερα, με τον Nasdaq να προηγείται με κέρδη άνω του 2%. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 1% ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο ελαφρώς μικρότερη του 1%.

Προηγήθηκε μια συνεδρίαση ρεκόρ, στον απόηχο πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξάλλου έκανε σχετική ανάρτηση στο Truth Social, εξέλιξη που προκάλεσε σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου.