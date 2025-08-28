Wall Street: Στις 6.500 μονάδες για πρώτη φορά ο S&P 500, τα αποτελέσματα της Nvidia επικυρώνουν την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε νέα ύψη έφτασε ο S&P 500 στην ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Wall Street την Πέμπτη (28.8.25), καθώς οι επενδυτές εξέτασαν προσεκτικά τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις της Nvidia. Οι επενδυτές εξέτασαν σε μεγάλο βαθμό τους αριθμούς ως επιβεβαίωση της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινήθηκαν ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,16%, κλείνοντας στις 45.637,27 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,33%, στις 6.502,45 μονάδες. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,53%, κλείνοντας στις 21.705,16 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Nvidia – η οποία αποτελεί περίπου το 8% του S&P 500, σύμφωνα με το FactSet – ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street με άνθηση εσόδων 56%. Υπήρχαν μερικές αρχικές ανησυχίες: πρώτον, τα έσοδα για την επιχείρηση κέντρων δεδομένων ήταν ελάχιστα κάτω από τις εκτιμήσεις. Δεύτερον, η εταιρεία κατέγραψε συνολικά έσοδα για αυτό το τρίμηνο στα 54 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG για 53,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή αρχικά σημείωσε πτώση, αλλά επέστρεψε στο άνοιγμα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 0,5% χαμηλότερη. Πολλοί traders και αναλυτές σημείωσαν ότι ο οδηγός εσόδων δεν προϋποθέτει πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα. Εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία που να περιλαμβάνει την Κίνα και την κυβέρνηση Τραμπ για αυτές τις πωλήσεις, τότε τα έσοδα αυτό το τρίμηνο θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις.

«Δεν συμπεριέλαβαν την Κίνα στον οδηγό τους, και κάποιοι ήλπιζαν ότι υπήρχαν κάποιες πωλήσεις στην Κίνα εκεί, ίσως μια λίγο πιο σταθερή στάση ότι οι πωλήσεις στην Κίνα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν», δήλωσε ο Ben Reitzes, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην Melius, στο «Squawk Box» του CNBC.