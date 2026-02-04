Wall Street: Συνεχίζεται η πτώση σε S&P 500 και Nasdaq για δεύτερη συνεδρίαση

Η Wall Street κατέγραψε μικτή εικόνα στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να υποχωρούν, υπό το βάρος των έντονων πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε ανοδικά.

Καταλύτης για την επιδείνωση του κλίματος αποτέλεσε η ισχυρή πτώση της Advanced Micro Devices, η οποία έχασε περίπου 17% της αξίας της μετά τις προβλέψεις της για το πρώτο τρίμηνο, που κρίθηκαν κατώτερες των προσδοκιών από μέρος της αγοράς. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Lisa Su, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση αυξάνεται, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην AMD. Μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, όπως η Broadcom και η Micron Technology, κινήθηκαν επίσης πτωτικά, επιβεβαιώνοντας το αρνητικό momentum στον κλάδο.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στον χώρο του λογισμικού, με την Oracle και την CrowdStrike να συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία. Εξαίρεση αποτέλεσε η Microsoft, η οποία εμφάνισε αντοχές και κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά.

Το κλίμα αποστροφής ρίσκου ενισχύθηκε και από την πτώση του Bitcoin, που υποχώρησε άνω του 3% μετά τη διάσπαση του επιπέδου των 73.000 δολαρίων, υποδηλώνοντας αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.