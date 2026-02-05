Αγορές

Wall Street: Βουτιά σχεδόν 600 μονάδων για τον Dow – Αρνητικό το 2026 για τον S&P 500

Ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και στροφή των επενδυτών σε πιο «ασφαλείς» επιλογές
Για άλλη μία συνεδρίαση υποχώρησαν οι μετοχές της Wall Street την Πέμπτη (5.2.2026), καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν στάση αποφυγής ρίσκου (risk-off), οδηγώντας σε πτώση τις συναλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας και του bitcoin.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street κατέγραψε πτώση 592,58 μονάδων (1,20%), κλείνοντας στις 48.908,72 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 1,23% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.798,40 μονάδες, περνώντας πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2026. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,59% και έκλεισε στις 22.540,59 μονάδες.

Στα χαμηλά της ημέρας, ο Dow κατέγραφε απώλειες σχεδόν 700 μονάδων (περίπου -1,4%), ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq βρέθηκαν να υποχωρούν έως και 1,5% και 1,9% αντίστοιχα.

