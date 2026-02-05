Wall Street: Βουτιά σχεδόν 600 μονάδων για τον Dow – Αρνητικό το 2026 για τον S&P 500

Για άλλη μία συνεδρίαση υποχώρησαν οι μετοχές της Wall Street την Πέμπτη (5.2.2026), καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν στάση αποφυγής ρίσκου (risk-off), οδηγώντας σε πτώση τις συναλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας και του bitcoin.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street κατέγραψε πτώση 592,58 μονάδων (1,20%), κλείνοντας στις 48.908,72 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 1,23% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.798,40 μονάδες, περνώντας πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2026. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,59% και έκλεισε στις 22.540,59 μονάδες.

Στα χαμηλά της ημέρας, ο Dow κατέγραφε απώλειες σχεδόν 700 μονάδων (περίπου -1,4%), ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq βρέθηκαν να υποχωρούν έως και 1,5% και 1,9% αντίστοιχα.