Wall Street: Χαμηλότερα κλείνει ο S&P 500 καθώς η Nvidia τραβάει προς τα κάτω τον τεχνολογικό τομέα

Υποχώρησε στο κλείσιμο της Wall Street ο δείκτης S&P 500 την Τρίτη(19.8.25), επηρεασμένος από τις μετοχές της Nvidia και γενικότερη πτώση στον τεχνολογικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street σήμερα, ο Dow Jones σημείωσε μικρή άνοδο (+0,02%), κλείνοντας στις 44.922,39 μονάδες, καταγράφοντας και νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Αντίθετα, ο S&P 500 υπέστη πτώση (-0,58%) και έκλεισε στις 6.411,46 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση (-1,46%), κλείνοντας στις 21.314,95 μονάδες. Το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε από τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα, που επηρέασαν αρνητικά τον Nasdaq και τον S&P 500. Ο δείκτης των 30 μετοχών άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, με ώθηση από τη μετοχή της Home Depot.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και γνωστών κατασκευαστών ημιαγωγών υποχώρησαν. Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση 3,5%, ενώ οι μετοχές των Advanced Micro Devices και Broadcom υποχώρησαν κατά 5,4% και 3,6%, αντίστοιχα. Η μετοχή της Palantir, μιας εταιρείας λογισμικού με μεγάλη πρόσφατη άνοδο, κατέγραψε πτώση άνω του 9%, αποτελώντας τη χειρότερη επίδοση στον S\&P 500. Πίεση δέχθηκαν και άλλες σημαντικές τεχνολογικές μετοχές, όπως των Tesla, Meta Platforms και Netflix.

«Η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην καταρρέει, αλλά φαίνεται να κάνει μια παύση. Μετά από άνοδο άνω του 40% για τον Nasdaq από τον Απρίλιο, ιστορικά μια ανάπαυλα είναι φυσιολογική, καθώς η αγορά αναπροσαρμόζεται με βάση τα τελευταία οικονομικά δεδομένα και τις αναμενόμενες πολιτικές της Fed», δήλωσε ο Τζέισον Μπρονκέτι, επικεφαλής επενδύσεων της Lincoln Financial.

«Καθώς το κεφάλαιο μετατοπίζεται προς εταιρείες σε περισσότερους τομείς που δείχνουν ικανότητα να εφαρμόζουν την AI για να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους και την αποδοτικότητα, μια πιθανή στροφή και ευρύτερη συμμετοχή μπορεί να στηρίξει μια πιο ανθεκτική άνοδο — αν και είναι πιθανή βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα», πρόσθεσε ο Μπρονκέτι.