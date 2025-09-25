Wall Street: Υποχώρηση μετοχών για τρίτη συνεχόμενη ημέρα με την Oracle στο επίκεντρο

Και οι τρεις κύριοι δείκτες της Wall Street έκλεισαν στο κόκκινο την Πέμπτη (25.9.2025), επιβαρυμένοι από την περαιτέρω πτώση της Oracle, καθώς και από την άνοδο των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 της Wall Street έκλεισε με πτώση 0,50% στα 6.604,72, όπως και ο Nasdaq Composite, ο οποίος έκλεισε στα 22.384,70. Παράλληλα, ο Dow Jones Industrial Average έχασε 173,96 μονάδες, ή 0,38% και έκλεισε στα 45.947,32.

Η Oracle υποχώρησε κατά 5%, με αποτέλεσμα η μετοχή να σημειώσει την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κίνηση της αγοράς φαίνεται να αντανακλά τις ανησυχίες για τις ρεκόρ υψηλές αποτιμήσεις και τις δυνητικά επικίνδυνες κυκλικές σχέσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά από ορισμένες πρόσφατες συναλλαγές.

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η Oracle, η οποία ηγήθηκε της τελευταίας φάσης της ανοδικής πορείας της αγοράς, έχει υποχωρήσει σχεδόν 16% από το πρόσφατο υψηλό της. Η πτώση της Πέμπτης οφείλεται εν μέρει σε μια σύσταση πώλησης που εκδόθηκε σε νέα κάλυψη από την Rothschild & Co. Redburn, η οποία προέβλεψε πτώση 40% επειδή «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» το πόσο οι πρόσφατες συμφωνίες της Oracle στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσουν την βασική δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα του cloud.