Χρηματιστήρια: Ανοδική αντίδραση στην Αθήνα με οδηγό τις τράπεζες – Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές

Ήπια ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών σήμερα (28.9.2026) στο Euronext Athens, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, με φόντο τις τιμές του πετρελαίου που κινούνται και πάλι ανοδικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών στο Euronext Athens σημειώνει άνοδο και κερδίζει έδαφος προς τις 2.700 μονάδες. Χαρακτηριστική είναι η άνοδος πάνω από 1% του τραπεζικού δείκτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο δείκτης FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο που πλησιάζει το 0,8%, αντίστοιχη της ανόδου του Γενικού Δείκτη, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν αυτές της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Alpha Bank, της HELLENiQ Energy και της ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, αξιοσημείωτη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, ενώ ρευστοποιήσεις κερδών σημειώνονται στην Aktor μετά την άνοδο σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το σύνολο των μετοχών που έχει αλλάξει χέρια έως τώρα, ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 38 πτωτικά και 24 παραμένουν σταθερές.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται πάνω από 80 εκατ. ευρώ.

«Ανάσα» στην Ευρώπη

Παρόμοια ανοδική τάση καταγράφεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, η άνοδος στον δείκτης του χρηματιστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου προσεγγίζει το 0,5%. Στο γαλλικό και γερμανικό χρηματιστήριο, η άνοδος στους αντίστοιχους δείκτες κυμαίνεται γύρω στο 0,5%. Στο ίδιο μοτίβο, ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 0,5%.

Παρά την σχετική αισιοδοξία που επικρατεί τόσο στο ελληνικό όσο και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αναστάτωση συνεχίζει να επικρατεί στην αγορά πετρελαίου με επίκεντρο την αδυναμία ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η συνθήκη συντηρεί άνοδο των τιμών του πετρελαίου με το Brent πάνω από 107 δολάρια.