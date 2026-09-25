Xρηματιστήρια: Επιστρέφουν οι αγοραστές σε Euronext Athens και ευρωαγορές – Ήπια αντίδραση για τα τραπεζικά blue chips

Ήπια ανοδικές τάσεις επικρατούν στις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις της Παρασκευής, τόσο του Euronext Athens όσο και των ευρωπαϊκών αγορών, όπου οι μετοχές, κυρίως εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ανακάμπτουν ΜΕΤΟΧΕΣμετά τις πρόσφατες πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens κερδίζει έδαφος πάνω από τις 2.650 μονάδες υποστηριζόμενος από τις αγορές δεικτοβαρών μετοχών που βρέθηκαν στο στόχαστρο πωλητών στις πρόσφατες συνεδριάσεις.

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Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει κέρδη που προσεγγίζουν το 0,5% ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει περιορισμένη άνοδο 0,17%. Ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών ενισχύεται οριακά καθώς σημειώνουν άνοδο, έστω και οριακή όλες σχεδόν οι μετοχές της κατηγορίας.

Από τις μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης αξιοσημείωτη άνοδο εμφανίζει η Jumbo, η Τιτάν, η Viochalco κ.α..

Από τις μετοχές που έχουν διακινηθεί οι 68 σημειώνουν άνοδο, οι 21 πτώση ενώ 15 μετοχές δεν σημειώνουν καμία μεταβολή.

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Η αξία συναλλαγών κινείται σε χαμηλά επίπεδα και δεν ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στην Ευρώπη

Άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στις πρώτες ώρες συναλλαγών και οδεύουν προς κέρδη σε εβδομαδιαία βάση καθώς οι αγοραστές επιστρέφουν εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Πάντως η επιφυλακτικότητα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο που προσεγγίζει το 1% και τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν ανοδικά. Ενδεικτικά σημειώνεται η άνοδος του DAX στο γερμανικό χρηματιστήριο που πλησιάζει το 1%, την ώρα που ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται περίπου 0,5% ενώ σε Ιταλία και Ισπανία οι τιμές αντιδρούν πιο βίαια και οι βασικοί δείκτες κερδίζουν σε ποσοστό πάνω από 1%.