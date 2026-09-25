Χρηματιστήρια: Κλείσιμο εβδομάδας με κέρδη στην Αθήνα – Κινούνται ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη ολοκληρώθηκε στο Euronext Athens η συνεδρίαση της Παρασκευής (25.9.2026), καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας είδαν τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να πέφτουν.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens,ανέκαμψε μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών κλείνοντας την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο+0,90 στις 2.665,93 μονάδες, επιτρέποντας στο χρηματιστήριο της Αθήνας να «ανασάνει».

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε κέρδη +0,92% στις 6.836 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στο +0,29% στις 3.073 μονάδες.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν ΟΤΕ (+4,85%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,50%), JUMBO (+0,57%), Τιτάν (+0,95%), Aktor (+1,95%), ΔΑΑ (+2,28%), Viohalco (+1,80%) ενώ στον αντίποδα απώλειες κατέγραψαν Allwyn (-1,66%), Coca Cola (-1,35%), ΕΛΠΕ (-1,49%), ElvalHalcor (-0,95%)

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 45 πτωτικά και 37 παρέμειναν σταθερές, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 395 εκατ. ευρώ.

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Με «καύσιμο» το πετρέλαιο η Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολουθούν τα «χνάρια» της Αθήνας, καθώς οι επενδυτές είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι λόγω της πτώσης τιμής του πετρελαίου αλλά και λόγω της υποχώρησης της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων.

Ωστόσο, το CNBC επισημαίνει πως οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με κάποια επιφύλαξη, μη μπορώντας να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες κατά 0,37% στις 644,51 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,04% στις 10,765 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,37% στις 25,357 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες κατά 0,21% στις 8,064 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο +0,45% στις 52.049 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,59% στις 19,867 μονάδες.