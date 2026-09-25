Η Κομισιόν καθησυχάζει για τον εφοδιασμό φυσικού αερίου ενώ η τιμή κατρακυλά στα 72 ευρώ η μεγαβατώρα

Καθησυχαστική εμφανίζεται η Κομισιόν για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι η στάθμη στις αποθήκες της μόλις που ξεπερνά το 70%.

Η Κομισιόν προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, με την εκπρόσωπο Τύπου Άννα- Κάιζα Ιτκόνεν να δηλώνει πως «η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν».

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Όπως σημείωσε, «προφανώς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ευμετάβλητο, με εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας και ένα πολύ απρόβλεπτο περιβάλλον», υπογραμμίζοντας ότι η Κομισιόν παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις.

Παρέπεμψε δε στην ερχόμενη Τετάρτη, όταν στο Δουβλίνο οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, αλλά και στην έκθεση για την ετοιμότητα ενόψει του χειμώνα.

«Βουτιά» 4% στις τιμές

Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχωρούν στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις συναλλαγές της Παρασκευής (25.9.2026), μειώνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω αναφορών για συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο μια σταδιακή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού.

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Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα «αγκάθι» στις προσπάθειες επίλυσης της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης, με τις δύο πλευρές να δείχνουν αδιαλλαξία, χωρίς να παραιτούνται από τον έλεγχο της πλωτής οδού. Οι ροές LNG από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σε σοβαρί διαταραχή, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τις περιορισμένες προμήθειες, καθώς η περιοχή αγωνίζεται για την ανοικοδόμηση των αποθεμάτων ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης.

Η ευρωπαϊκή αποθήκευση φυσικού αερίου είναι επί του παρόντος λίγο πάνω από το 70% πλήρης και εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη τόσο από τον εποχιακό κανόνα όσο και από τον στόχο της περιοχής, αφήνοντας την αγορά ευάλωτη σε περαιτέρω διαταραχές του εφοδιασμού.

Η συντήρηση στη Νορβηγία περιορίζει επίσης τις προμήθειες αγωγών στην Ευρώπη, πιέζοντας περαιτέρω την αγορά. Πάντως οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν περισσότερο από 8% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.