Wall Street: Κέρδη με ώθηση από το πετρέλαιο – Ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής (25.9.2026) η Wall Street, καθώς οι επενδυτές είδαν την τιμή του πετρελαίου να μειώνεται και πάλι, ενώ αρχίζουν να εμφανίζονται εκ νέου σενάρια για αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και αποσυμπίεση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την Παρασκευή το Brent έκλεισε στα 104,32 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters, παρουσιάζοντας ημερήσια πτώση 2,1% και οι επενδυτές στη Wall Street αναθάρρησαν ακούγοντας για το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ / Ισραήλ και Ιράν.

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Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν παρουσίασε μέσω μεσολαβητών ένα οδικό χάρτη επτά ημερών για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, με την πρόταση να προβλέπει την εφαρμογή μέσα σε επτά ημέρες των βασικών όρων μιας προηγούμενης συμφωνίας κατάπαυσης πυρός που είχε καταρρεύσει και, ως βασικό αντάλλαγμα, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Στο επίκεντρο της ιρανικής πρότασης βρίσκεται η απαίτηση για άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, μαζί με τερματισμό των εχθροπραξιών και η Τεχεράνη συνδέει την επαναλειτουργία του Ορμούζ με την εκπλήρωση αυτών των όρων, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και ότι πιστεύει πως μπορεί τελικά να επιτευχθεί συμφωνία, διατηρώντας όμως ως βασική προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

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Το Reuters επισημαίνει ότι, παρά τις διπλωματικές επαφές, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές ως προς τους όρους μιας συμφωνίας, ενώ το ζήτημα του Ορμούζ παραμένει κεντρικό στις διαπραγματεύσεις.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 51.828 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,51% στις 7.743 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,48%, κλείνοντας στις 27.068 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones πέρασε οριακά σε θετικό έδαφος, με άνοδο 0,1%, ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 2% και κατέγραψε μέσα στην εβδομάδα δύο νέα ιστορικά υψηλά, για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου,

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς βρέθηκε σε υψηλό από τον Ιούνιο του 2004. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, το 30ετές ξεπέρασε για λίγο το 5,5%, πριν υποχωρήσει στο 5,497%, ενώ το 10ετές κινήθηκε στο 5,171%.