Wall Street: Πτώση στις μετοχές με φόντο το «άλμα» του αμερικάνικου 10ετούς ομολόγου στο 5,15%

Πτωτικά κινήθηκαν την Πέμπτη (24.09.2026) οι μετοχές στη Wall Street, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενισχύει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, ενώ η υποχώρηση της Oracle πιέζει τον τεχνολογικό κλάδο.

Η μετοχή της Oracle κατέγραψε απώλειες άνω του 5%. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία επικαλείται ρήτρα ανωτέρας βίας προκειμένου να προστατευθεί από ενδεχόμενη καθυστέρηση στην κατασκευή κέντρου δεδομένων στο Νέο Μεξικό.

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Ο Nasdaq κερδισε οριακά 0,1%, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 161 μονάδες ή 0,31% και ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,04%.



Στην αγορά ομολόγων,η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς έφτασε το 5,446%, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τον Ιούνιο του 2004. Η απόδοση του 10ετούς, η οποία επηρεάζει και το κόστος των στεγαστικών δανείων, ανέβηκε στο 5,15%, κοντά σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2007. Η απόδοση του 2ετούς παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σήμερα, έχοντας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα φτάσει σε υψηλό από το 2023.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο ακριβαίνει. Το Brent ενισχύεται κατά 1% και κινείται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κερδίζει επίσης 1%, πλησιάζοντας τα 93 δολάρια.

Σύμφωνα με το CME FedWatch, οι αγορές δίνουν πλέον πιθανότητα άνω του 70% σε νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο, έναντι περίπου 55% πριν από μία εβδομάδα. Η άνοδος των αποδόσεων μεταφράζεται σε ακριβότερο δανεισμό για τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που αυξάνεται και το κόστος των καυσίμων.

Οι αναλυτές της UBS Global Wealth Management εκτιμούν ότι οι διαταραχές στην αγορά ενέργειας θα παραμείνουν σχετικά περιορισμένες και ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν θα έχει την έκταση ή τη διάρκεια που απαιτείται για να ανακόψει την ανάπτυξη. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η μεταβλητότητα στις αγορές είναι πιθανό να συνεχιστεί, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το δημόσιο χρέος και τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.