«Βουτιά» για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από επαφές Πακιστάν – Ιράν για λήξη του πολέμου

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο «βλέπουν» τις τιμές τους να υποχωρούν σημαντικά την Τρίτη, αφού φάνηκαν «χαραμάδες» αισιοδοξίας για τον πόλεμο στο Ιράν, μετά από παρέμβαση του Πακιστάν.

Οι τιμές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καταγράφουν σημαντική μείωση, καθώς η κυβέρνηση του Πακιστάν τονίζει ότι υπήρχαν καλές εξελίξεις στις συζητήσεις ανάμεσα σε αυτούς και το Ιράν τη Δευτέρα (24.8.2026).

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Η τιμή του Βrent υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια στην οποία διαπραγματευόταν το πρωί της Τρίτης (25.8.2026). Καθώς γίνονταν γνωστές πληροφορίες για το αποτέλεσμα της παρέμβασης Πακιστάν στη διένεξη μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν η αγορά η οποία νωρίτερα κινήθηκε νευρικά άρχισε να γράφει απώλειες. Η τιμή του Brent υποχωρεί σε ποσοστό πάνω από 3% ενώ αντίστοιχη πίεση δέχονται τα συμβόλαια του φυσικού αερίου.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές κοντά στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την εξέλιξη του πολέμου, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει κυρώσεις κατά του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει να απειλεί την κυβέρνηση Τραμπ.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, προκειμένου να συζητήσουν για τον πόλεμο που μαίνεται στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, την επανέναρξη της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου.

Το Πακιστάν επιδιώκει επίσης την επαναφορά του λεγόμενου «Islamabad MoU», ενός προσωρινού πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου, για το οποίο είχε μεσολαβήσει το Ισλαμαμπάντ. Το MoU είχε υπογραφεί από Ουάσινγκτον και Τεχεράνη στις 17 Ιουνίου, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε μετά την επανέναρξη καταλήψεων πλοίων και επιθέσεων στον Κόλπο και έληξε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» και ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Tasnim, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την Τεχεράνη και να σταματήσουν να επιβάλλουν όρους μέσω πίεσης και απειλών.

Το ζήτημα του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Ιράν έχει απειλήσει ότι μπορεί να διακόψει πλήρως τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει με σοβαρές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζει το Ιράν.