Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικές κινήσεις για τον Γενικό Δείκτη – Κέρδη και στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.109,42 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,08%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,06%) και της ΔΕΗ (+0,81%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,91%), Viohalco (-0,20%) και του ΔΑΑ (-0,20%).

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 12 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Mevaco (+2,35%) και Elinoil (+2,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Moda Bango (-1,86%) και Ξυλεμπορία (κ) (-0,75%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, στην προσπάθεια να βρουν κατεύθυνση, μετά από την ευρεία πτώση που χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα του νέου μήνα, χθες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,20%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,10%, ο γερμανικός DAX κατά 0,58% και ο γαλλικός CAC κατά 0,32%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,68% και ο ισπανικός IBEX 35 0,82%.