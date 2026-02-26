Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική η πορεία του Γενικού Δείκτη – Υποτονικό το κλίμα στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.296,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,56%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.307,25 μονάδες (+1,03%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,66%), της Εθνικής (+1,47%), του ΟΠΑΠ (+1,10%) και της Elvalhalcor (+1,09%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,88%), της Jumbo (-0,84%) και της Aegean Airlines (-0,57%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 23 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Frigoglass (+3,77%) Profile (+2,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-2,19%) και Λούλη (-1,77%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να εστιάζουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,05%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,20%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,23% ενώ ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,32%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,12% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,13%.

Η αμερικανική εταιρία κατασκευής τσιπ Nvidia ανακοίνωσε υψηλότερες των εκτιμήσεων προβλέψεις για τα έσοδα πρώτου τριμήνου, με τη μετοχή της στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται κατά 1,1%, αντανακλώντας μια μάλλον ήπια αντίδραση από τους επενδυτές.