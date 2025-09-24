Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο για 5η συνεδρίαση, στα 228,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά στη σημερινή (24.9.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστήριου Αθηνών, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών υποχωρούσε.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράφει κέρδη 2,28%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Lamda Development, της Κύπρου και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,36 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,11%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.052,06 μονάδες(-0,53%) και υψηλότερη τιμή στις 2.064,04 μονάδες (+0,05%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.813.567 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε άνοδο ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+4,84%), της Κύπρου (+3,62%), της Elvalhalcor (+2,23%), της Motor Oil (+1,85%) και της Optima Bank (+1,58%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,24%), της Τιτάν (-1,40%), της Σαράντης (-1,36%) και του ΟΤΕ (-1,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 19.258.480 και 4.907.978 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 67,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,11 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 51 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας (+12,74%) και Χαϊδεμένος (+9,90%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-3,77%) και Αττικές Εκδόσεις (-2,84%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,1700 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0200 +3,62%

METLEN: 49,2000 -0,40%

OPTIMA: 8,3800 +1,58%

ΤΙΤΑΝ: 35,3000 -1,40%

ALPHA BANK: 3,5300 -0,28%

AEGEAN AIRLINES: 13,6600 αμετάβλητη

VIOHALCO: 7,2500 +0,83%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8600 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 10,0900 +0,10%

ΔΕΗ: 14,2700 -0,49%

COCA COLA HBC: 41,5000 -0,72%

ΕΛΠΕ: 8,4950 +1,07%

ELVALHALCOR: 2,9850 +2,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,2700 -0,24%

ΕΥΔΑΠ: 7,0800 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,3680 +1,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,8000 +4,84%

MOTOR OIL: 26,4400 +1,85%

JUMBO: 31,3600 -2,24%

ΟΛΠ: 43,4000 -0,12%

ΟΠΑΠ: 20,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 16,4800 -1,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3430 +1,16%