Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο με τραπεζική ανάκαμψη μετά από 4 πτωτικές συνεδριάσεις

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (1.9.2025) 1η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά την υποχώρηση της περασμένης εβδομάδος.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,46%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank και της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.044,91 μονάδες (+1,15%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 137,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.109.216 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,95%), της Εθνικής (+1,82%), της Viohalco (+1,23%), του ΟΠΑΠ (+0,99%) και της Eurobank (+0,99%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,57%), της Aegean Airlines (-1,81%), των ΕΛΠΕ (-1,75%), της Lamda Development ( -1,22%) και της ΔΕΗ (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 7.195.283 και 4.665.614 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 22,88 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 70 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG (+20,74%) και Πλαστικά Κρήτης (+3,97%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,80%) και Ιατρικό (-4,42%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:7,8000 +0,13%

ΚΥΠΡΟΥ:7,7000 αμετάβλητη

METLEN:55,0000 +0,36%

OPTIMA:7,8000 -0,13%

ΤΙΤΑΝ: 37,1500 +0,13%

ALPHA BANK: 3,4530 +1,95%

AEGEAN AIRLINES: 14,0800 -1,81%

VIOHALCO: 6,6000 +1,23%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,2000 -0,89%

ΔΑΑ:10,6300 +0,09%

ΔΕΗ: 14,1200 -1,12%

COCA COLA HBC:42,8200 -0,46%

ΕΛΠΕ: 8,4400 -1,75%

ELVALHALCOR: 2,6500 -2,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,0450 +1,82%

ΕΥΔΑΠ: 7,2300 -0,28%

EUROBANK: 3,1710 +0,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 -1,22%

MOTOR OIL: 25,4200 +0,95%

JUMBO: 30,4400 -0,13%

ΟΛΠ:44,5500 -1,00%

ΟΠΑΠ: 19,3600 +0,99%

ΟΤΕ: 16,0400 +0,88%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6600 +0,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5600 -0,27%